Выступление Порошенко на заседании Генассамблеи ООН: фоторепортаж Reuters

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждая из которых имеет один голос.

Читайте такжеПорошенко указал на критическую необходимость реформировать Совбез ООН, в частности в использовании права вето

Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Как сообщал УНИАН, 71-я сессия Генассамблеи ООН начала работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 13 сентября. Председателем 71-й сессии избран дипломата из Фиджи Питер Томсон.