Порошенко указал на критическую необходимость реформировать Совбез ООН, в частности в использовании права вето

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета безопасности ООН высокого уровня по Сирии в Нью-Йорке.

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Порошенко заявил о неотложной и критической необходимости реформирования Совета безопасности, прежде всего в вопросе использования права вето.

«Никакое право вето не должно блокировать действие Совета (безопасности ООН – УНИАН), если ему необходимо реагировать на ситуацию массовых злодеяний, ведь так много людей погибло за последние десятилетия, и нам давно следует начать процесс для того, чтобы устранить это препятствие на пути более эффективного функционирования Совета безопасности», - подчеркнул он.

Напомним, глава Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что Украина не отказывается от идеи лишения РФ права вето в Совете безопасности ООН.

"Я не буду говорить, что это нереальная задача. Наверное, ее можно решить, но это длительный процесс. Понимаете, в ООН все боятся слова прецедент. И поэтому здесь дело не в том, что страны не поддерживают лишение России права вето, а они боятся, что это может их коснуться. То есть, остальные четверо постоянных членов Совета безопасности, которые имеют такое же право вето, конечно, никогда не пойдут на это", - сказал Ельченко.



