В е-декларациях хотят скрыть данные чиновников о наличных, драгоценностях и подарках - Центр противодействия коррупции

Об этом написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пишет Украинская правда.

По его словам, из публичного доступа исчезнут данные о наличных деньгах, драгоценностях, подарках, финансовых обязательствах, корпоративных правах и расходах.

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"Проекта закона еще нет в повестке дня, впрочем, он уже гуляет между министерствами и международными экспертами, которые должны оценить, в какой степени прихоти власти перечеркивают взятые ею обязательства перед европейцами и американцами", – написал он.

По его данным, власть хочет убрать из открытого доступа – Реестр е-деклараций – всю информацию о:

1. Всем ценном движимом имуществе стоимостью более 137 000 грн или где-то 5000 долларов: драгоценностях, часах, антиквариате, мехе, дизайнерских сумочках, лошадях и собаках и тому подобное, кроме транспортных средств;

2. Всех полученных подарках стоимостью от 6890 грн;

3. Наличных средствах и активах в виде банковских металлов стоимостью от 68 900 грн;

4. Кредитах, займах и расходах более 68 900 грн.

По мнению Шабунина, в случае принятия такие изменения отбросят антикоррупционную реформу назад во времена Януковича.

Он утверждает, что нет никаких оснований вносить такие изменения, кроме как "скрыть шокирующую для обнищавших граждан информацию о реальных доходах судей, прокуроров, нардепов и их семей от общественности и журналистов".

Также, по его мнению, чиновники пока что не вносят данные в реестр е-деклараций, поскольку ожидают принятия Радой закона о "нулевой декларации", проект которого сейчас распространяется в СМИ.

По его словам, в случае принятия этот закон даст чиновникам гарантию безнаказанности за незаконное обогащение.

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирования запустили в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

с 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.