"Не отвечает необходимым критериям": Канада отказалась отменять визы для украинцев в ближайшее время

Об этом говорится в письме министра иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джона Маккалума в ответ на электронную петицию, которая была представлена в Палате общин Канады 6 июня 2016 года.

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"Учитывая важность отношений Канады с Украиной, чиновники внимательно следят за миграционными тенденциями и ситуацией в Украине. На данный момент Украина не соответствует необходимым критериям, Канада применяет для оценки соответствия относительно отмены виз. Как результат, департамент (иммиграции и гражданства - УНИАН) не имеет планов официально просматривать визовые требования Украины в ближайшей перспективе", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Канада начала вводить выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.

11 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве сообщил о достижении договоренности о начале немедленных консультаций между Украиной и Канадой относительно визовой либерализации.

25 августа посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что о введении Канадой безвизового режима для граждан Украины пока речь не идет.