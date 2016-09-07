Страны Вышеградской четверки поддерживают безвизовый режим между ЕС и Украиной - Орбан

Об этом Орбан заявил во время экономического форума в польском городе Крыница-Здруй, передает Радио Свобода со ссылкой на газету Wyborcza.

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«В течение последних двух лет ничего не было сделано в деле принятия Украины в ЕС. Не хватило стран, которые бы в этом поддержали Украину. Голландцы голосовали против, этого не должно быть. Вышеградская группа будет поддерживать Украину и бороться за безвизовый движение к ЕС для ее граждан», – сказал Орбан.

Страны «Вышеградской группы» – Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Группа основана в феврале 1991 года как региональный союз.

На днях комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган заявлял, что в Европейском парламенте и среди стран-членов ЕС решение о либерализации визового режима для Украины, а также Грузии будет принято уже в этом году.