После НАБУ за элитную квартиру антикоррупционера Лещенко взялось НАПК

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

"НАПК получило от НАБУ материалы в деле покупки квартиры Сергеем Лещенко. Сегодня. Папка - 254 страницы", - говорится в ее сообщении.

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"Соответственно, начинаем проверку. О результатах позже", - добавила Корчак.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

19 сентября директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры. «Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – снятые средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.

Также он заявил, что во время проверки по поводу приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений, материалы проверки будут переданы НАПК.