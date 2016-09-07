Стали известны детали покупки Лещенко дорогой квартиры в Киеве: счет в "Сбербанке России" и его "собственные деньги"

Это следует из договора на покупку нардепом квартиры по улице Ивана Франко 11 в Шевченковском районе Киева, который обнародовал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Шевчук.

Согласно договору, приобретенная Лещенко квартира состоит из 4 комнат общей площадью 192 кв. м. При этом рыночная стоимость указанной недвижимости составляет 5 млн 296 тысяч гривен.

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"Продажа осуществлена сторонами за 7 млн 550 тысяч гривен" без НДС, которые покупатель платит продавцу через перечисление денежных средств со своего текущего счета, который открыт в ПАО "Сбербанк" (МФО 320627) на текущий счет продавца, который открыт в Киевском филиале АО "Мисто Банк" до 2 сентября 2016 года", - сказано в договоре.

Однако, позже в пункт договора о пересчете средств были внесены изменения, и вместо "Сбербанка России" со стороны покупателя стал фигурировать счет в "БТА Банке".

В то же время Лещенко при составлении договора указал, что потраченные на покупку квартиры средства являются его "личной собственностью".

"Лещенко Сергей Анатольевич (покупатель) довел к сведению директора ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции" Паршакова Александра Евгеньевича, что на момент подписания этого договора он в браке не состоит и ни с кем не проживает одной семьей без заключения брака, денежные средства, что потрачены на покупку квартиры, являются его личной собственностью", - отмечается в договоре.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру в новостройке в центре Киева общей площадью 192 квадратных метра. Сам Лещенко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о квартире и объяснил происхождение средств на такую покупку.