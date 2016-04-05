Дипломат рассказал о значении блокады Крыма для деоккупации полуострова

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил дипломат Богдан Яременко, основатель общественной организации "Майдан иностранных дел".

Он подчеркнул, что еще в октябре 2014-го была написана стратегия возвращения Крыма. "Мы изложили свой способ поведения, тактического и стратегического. Расписали, что надо делать", - рассказал Яременко.

Кроме того, основатель "Майдана иностранных дел" подчеркнул, что отсутствие полуострова в Украине будет огромной проблемой для страны, потому что там будет военная база, постоянная военная угроза.

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Он рассказал, что было решено на период, пока разворачивается широкомасштабная работа, соответствующие какие-то стратегические вопросы, наносить материальный ущерб Российской Федерации, делать Крым очень дорогим.

Поэтому, по словам Яременко, блокада оккупированного полуострова - это не путь его возвращения, это скорее подготовка к возвращению, а также нанесение вреда России.

Напомним, ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию относительно принципов Крымской автономии.