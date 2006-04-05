Ехануров ожидает судебных исков уже сегодня

12:58, 05 апреля 2006
Политика
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Кабмин ликвидировал «Укрспецюст»

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение, которым ликвидировал специализированное государственное предприятие «Укрспецюст».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Он также попросил общественность взять выполнение этого решения на контроль. «Мы ожидаем, что уже сегодня будут поданы судебные иски», - сказал премьер.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что впервые решение о ликвидации «Укрспецюста» было принято в 2000 году правительством Виктора ЮЩЕНКО, однако потом его деятельность была возобновлена.

 

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