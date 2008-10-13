Тимошенко пришла на внеочередное заседание СНБО

В Секретариате Президента Украины под председательством Виктора ЮЩЕНКО началось внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА и другие члены Совета нацбезопасности и обороны.

Главная тема заседания – необходимость усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в пятницу, 10 октября написал премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо с просьбой прибыть 13 октября в 12.00 на внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут рассматриваться вопросы усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины, с разработанным правительством планом действий по минимизации влияния мирового кризиса.