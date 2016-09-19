Компромисса не будет

Заявления глав МИД Германии и Франции в ходе поездки в Украину вызвали массу эмоций среди российских и украинских политиков и экспертов. Околокремлёвская тусовка откровенно заявляет о победе российской дипломатии (то есть, силе русского оружия) – мол, Берлин и Париж стали на сторону Москвы и требуют от Порошенко срочно выполнять политическую часть Минских договоренностей. То есть фактически легализировать российских боевиков через выборы и предоставление оккупированному Донбассу особого статуса. Якобы Кремль обещал, хоть и публично это было опровергнуто, устойчивое перемирие на линии разграничения. Позже ценность кремлевских слов очередной раз была отражена в сводке обстрелов украинских позиций. В Украине от всего этого снова заговорили про «зраду».

Такие заявления европейских друзей могут иметь несколько оснований. Во-первых, во Франции и Германии приближаются выборы, и велика вероятность, что подписанты Минска-2 не смогут переизбраться. А для того, чтобы повысить свои электоральные шансы дома, нужен прогресс в ситуации на востоке Украины. Конечно, для европейских обществ намного важнее внутренние спокойствие, но, в данном случае, это – вопрос престижа и международного влияния локомотивов Евросоюза. Если подвижек по Донбассу нет, получается, как любят говорить в России, «Путин снова всех переиграл». Значит, подпись лидеров Германии и Франции ничего не стоит?..

Кроме этого, не надо забывать, что Россия – глобальный игрок, и у нее точек соприкосновения и тем для переговоров с Западом намного больше, чем переговоры по оккупированным Крыму и Донбассу. Тут играют свою роль российские войска в Сирии, любовные тёрки с турками не в пользу ЕС, программы сокращения или наращивания вооружений, экономическое сотрудничество…. Перечень можно продолжать ещё долго.

В ситуации усталости Франции и Германии от войны на Донбассе им хочется продвинуться хоть как-то. Отсюда заявления о необходимости принять «закон о выборах» на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. На самом деле, в выборах нет ничего плохо, и, если бы произошло хоть что-то похожее на честное голосование, тогда абсолютно демократическим путём кремлёвские ставленники получили бы от ворот поворот. Они бы смогли радостно жить на Рублёвке и проводить конференции, вроде «Влияния Новороссии на международную политику» - так сказать, тратить награбленное. Не надо забывать, что Кремль породил на Донбассе свой клон, только без нефти. И выборы нужны исключительно, чтобы легализировать продление своего пребывания у денежных потоков. Пример сегодняшнего дня – выборы в Госдуму, где Кремль будет иметь конституционное большинство, которое, если надо будет проголосовать за аннексию севера Казахстана, поддержит подобное абсурдное решение голосами всех 450 новоизбранных российских депутатов.

В Минских соглашениях указано, что закон о выборах должен быть согласован с представителями ОРДЛО. Что хочет Кремль, а озвучивают боевики и коллаборанты? Голосуем по украинскому закону, но без украинских партий, исключительно по мажоритарке, – и без украинских СМИ. Конечно же, считают голоса специально обученные люди в ЦИК РФ, а не украинского избиркома. Ни одного кандидата из бывшей донецкой элиты, не прогнувшегося под новых хозяев, не будет. Колонны автомобилей с продуктами от Ахметова тут не учитываются. Конкурентов не допускают или убивают.

Россия не планировала и не планирует отходить к признанным международным сообществом рубежам Украины

Главная цель Минских соглашений – это восстановление контроля на границе РФ и Украины и возращение в семью Луганска и Донецка. Такие выборы делают это невозможным. Протекторат Москвы просто официально закрепляется. У Киева не появится ни одного рычага влияния на регион. Российский флаг продолжит висеть над востоком Украины.

Россия не планировала и не планирует отходить к признанным международным сообществом рубежам Украины. Дальше через назначенных своих «начальничков» будут озвучены новое хотелки – внеблоковый статус, федерализация Украины, придание особого статуса русскому языку. Цель одна – не дать Украине развиваться и вернуть ее в болото метаний между Западом и Востоком.

При всем уважении к друзьям из заветного Евросоюза, возникает вопрос: а зачем это Украине? На такой вариант не пойдет ни одна властная команда в Киеве, даже когда будет переизбран действующий президент Украины. В Кремле нацелены играть в долгую и четко понимают, что при нынешнем политическом раскладе в Украине на такое «урегулирование» никто не пойдет. Но, даже если когда-то восстанет из могилы Партия регионов, то и она на это не согласится. Урок Крыма и Донбасса научил регионалов любить Украину: ведь, как выяснилось, когда приходят русские, они не торгуются, а полностью отжимают заводы, фабрики, пароходы и газеты.

Когда Украина не идет на путинский шантаж, в Кремле заявляют, что «незачем разговаривать с «жидобандеравцами», нужно вести беседы с их западными «хозяевами»». Если Киев объясняет Европе, что навязываемая нам дорога не ведет к миру, и ЕС ослабляет давление на Украину – тогда статус «хозяина» русские манипуляторы автоматически присваивают Вашингтону…

Причина этого странного подхода – та же, что и, собственно, самая проблема, из-за которой началась российско-украинская война: Москва из-за своих фантомных болей не готова признать Украину субъектом политики. Но это обязательно пройдет. Шанс на мир будет только тогда, когда вещи будут названы своими именами: российская агрессия – российская агрессией. Без контроля за границей переговоры об урегулировании конфликта вести бессмысленно.

Роман Цимбалюк, Москва