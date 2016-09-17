В МИД прокомментировали "морской иск" к России, упомянули о Керченском мосте

Об этом замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в интервью газете "Зеркало недели. Украина", комментируя инициативу Украины по арбитражному разбирательству за нарушение Россией Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

По ее словам, перед подачей иска против РФ Украина разъяснила российской стороне, насколько пагубно строительство Керченского моста влияет на окружающую среду и экологию Черного моря.

Кроме того, в процессе подготовительной работы по исковому заявлению Украины против России в международный суд украинская сторона предоставила российской расширенную информацию о том, какие статьи Конвенции нарушила РФ.

Зеркаль отметила, что, начиная с 2014 года, МИД Украины заявлял ноты протеста по каждому факту нарушения положений Конвенции ООН по морскому праву. В том числе, и по строительству моста через Керченский пролив, захваченным украинским буровым вышкам, разработке россиянами Одесского и Безымянного газовых месторождений, разливу нефти в районе Севастополя, незаконному вылову рыбы и исследованию археологического подводного наследия Черного моря.

"Всего было отправлено шесть нот", - уточнила замминистра.

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Зеркаль подчеркнула, что украинская сторона предоставила российской расширенную информацию о том, что происходит незаконно, в частности, говорилось о разработке россиянами нефтегазовых месторождений в украинской акватории, прилегающей к Крымскому полуострову.

"Кроме того, мы рассказали об отрицательном влиянии на окружающую среду и экологию Черного моря строительства Керченского моста. В частности, о гибели дельфинов, получающих гидроакустический удар из-за бурения или забивания свай. И о том, что при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба. Это имеет негативный эффект на всю экологию Черного моря", - сказала она.

Ранее Зеркаль сообщила, что рассмотрение дела о незаконной добыче Россией природных ресурсов из шельфов оккупированного Крымского полуострова может начаться через два месяца и продлиться около двух лет.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву.