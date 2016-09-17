Премьер Словакии заговорил о реализации "Минска" в духе росспропаганды: Украина выполняет его даже меньше, чем РФ

Об этом в субботу, 17 сентября, заявил премьер-министр Словакии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Роберт Фицо, передает DW.

"Говоря о реализации Минских договоренностях, важно четко отметить, что обе стороны нарушают их. На самом деле, если бы мы провели инвентаризацию того, как Украина выполняет их, надо было бы сказать, что Украина выполняет их даже меньше, чем Россия", - цитирует слова Фицо агентство Reuters.

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По словам словацкого премьера, "неправда, что Украина - хороший парень, а Россия - плохой".

Фицо считает, что санкции не повлияли на Россию. "Санкции наносят вред России и ЕС и помогают Соединенным Штатам. Я против них, но в то же время я не буду нарушать единство ЕС из-за этого", - сказал он.