Украина расширит санкции против России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Ограничительные меры, в частности, будут применяться к предприятиям российского военно-промышленного комплекса, финансовым учреждениям, которые обеспечивают поддержку террористических организаций так называемых ЛНР/ДНР, компаний морских и авиационных перевозок, которые работают с оккупированной частью Украины в Крыму. Речь идет и о компаниях-операторах, суда и самолеты которых нагло нарушают украинское законодательство, посещая порты, несмотря на строгий запрет, который выдала Украина», - сказал Порошенко.

По словам президента, этот вопрос уже проработан в Кабинете министров, Национальном банке, Службе безопасности, других структурах.

Нгадаємо, ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении новых санкций против представителей правоохранительных и судебных органов Российской Федерации за преследование украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.



