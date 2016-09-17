МИД ответил на блокирование работы посла Украины на заседании Совета СНГ, который ткнул Путина носом в аннексию Крыма (видео)

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с блокированием работы представителя Украины в заседании Совета глав государств СНГ 16 сентября 2016 года.

Отмечается, что Украина возмущена лишением права участия в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе главы делегации Украины, посла Украины в Кыргызской Республике Николая Дорошенко и попытками Исполнительного комитета СНГ блокировать его работу на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, в частности, во время процедуры подписания его итоговых решений.

В МИД объяснили, что Украина приняла участие в заседании с целью отстаивания принципиальной позиции нашего государства по важным вопросам его повестки дня, в частности, передачи с начала следующего года председательства в Содружестве Российской Федерации и проведения переписи населения раунда 2020 года.

«Украина выступает категорически против председательства в СНГ Российской Федерации, которая, незаконно оккупировав часть суверенной территории Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь, осуществляя акты вооруженной агрессии на востоке Украины, грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, в т.ч. те, которые заложены в основу СНГ», - отметили в внешнеэкономическом ведомстве.

Украинская сторона заявляет, что Россия не может председательствовать в СНГ до полного восстановления Украиной суверенитета над временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и г. Севастополь; полного выполнения Россией Минских соглашений в части вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины всех незаконных вооруженных формирований, которые управляются, контролируются и финансируются из Москвы, а также их военной техники и вооружения; освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых граждан Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины; восстановления контроля правительства Украины над временно неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы.

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«Украина также заявляет, что намерения РФ легитимизировать попытки аннексии АР Крым и г. Севастополь путем распространения на них переписи будут нелегитимными и ничтожными, а население, проживающее на этой территории, остается населением Украины», - подчеркнули в МИД.

Вместе с тем в заявлении указывается, что, несмотря на попытки Исполкома СНГ сорвать работу делегации Украины, позиция Украинского государства была изложена в ходе расширенного заседания Совета глав государств СНГ, а тексты соответствующих заявлений Украины - добавлены к итоговым решениям саммита.

Исполнительному комитету СНГ по поводу упомянутого инцидента отправлена официальная нота, в которой заявлен решительный протест в связи с блокированием работы Украины на заседании, а также высказано требование о предоставлении неотложных официальных разъяснений и принятии исчерпывающих мер по предотвращения подобных провокаций в будущем.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Бишкеке состоялось заседание глав государств СНГ, посвященное 25-летию этой организации.

5 февраля 2016 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не видит перспективы пребывания Украины в СНГ. Министр напомнил, что формально Украина не является членом СНГ.

Напомним, во время саммита СНГ в Кыргызстане глава украинской делегации Николай Дорошенко указал президенту России Владимиру Путину на нарушения международного законодательства - аннексию Крыма и содействие военному конфликту на Донбассе.