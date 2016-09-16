Украинский посол ткнул Путина носом в аннексию Крыма (видео)
19:36, 16 сентября 2016Политика
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Во время саммита СНГ в Киргизии глава украинской делегации Николай Дорошенко указал президенту России Владимиру Путину на нарушение международного законодательства - аннексию Крыма и способствование военному конфликту на Донбассе.
Соответствующее видео обнародовало российское прокремлевское информагентство ТАСС.
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Напомним, Путин считает, что аннексия Крыма путем проведения нелегитимного псевдореферендума не противоречит уставу ООН
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