Как пройдет годовщина УПА в Симферополе?

Национально-патриотические силы намерены 14 октября в Симферополе провести молебен и митинг по случаю 66-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) и христианского праздника Покровы Пресвятой Богородицы.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил лидер Крымской организации Конгресса украинских националистов (КУН) Василий ОВЧАРУК.

«Будет проведена служба в храме Святых Равноапостольных князя Владимира и Ольги (Украинской православной церкви Киевского патриархата - УНИАН), и, если сатанинские силы снова не будут (нас) блокировать, то мы пойдем к памятнику Шевченко, положим цветы, проведем митинг», - сказал В.ОВЧАРУК.

Он также подчеркнул, что никакого марша в Симферополе, как об этом сообщали некоторые СМИ, не планируется. «Никакого марша не будет. Мы спокойно подойдем к памятнику Шевченко, развернем и казацкие, и партийные, и государственные флаги, проведем митинг», - отметил руководитель Крымской организации КУН.

В.ОВЧАРУК также сообщил, что уже подготовлено «Воззвание к украинскому народу», которое планируется прочитать в ходе запланированного мероприятия.

Принять участие в акции КУН приглашены представители Народного руха Украины, Украинской народной партии, УРП «Собор» и некоторых других политсил.

По словам В.ОВЧАРУКА, КУН уже подал заявку в городской совет Симферополя на проведение акции 14 октября.

Левые силы Крыма традиционно выступают против акций национал-патриотов.

«Мы всегда говорили, что националистам места в Симферополе не будет. Вот все, что я пока могу сказать», - заявил УНИАН второй секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины Юрий АКСЮТИН.

При этом коммунисты пока отказываются говорить о своих планах на 14 октября. «Так я вам и сказал (о том, что планируется – УНИАН)! Не выспрашивайте!» - пошутил представитель Компартии.

Напомним, в минувшем году ПСПУ, КПУ, партия «Русский блок» и другие пророссийские силы пытались сорвать в Симферополе акцию правых сил по случаю годовщины создания УПА. Периодически завязывались потасовки. Серьезно никто не пострадал.