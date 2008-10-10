Шкилю нравится ход мыслей Луценко

На сегодняшнем заседании фракции БЮТ не обсуждался вопрос о формировании избирательных списков, поскольку Блок считает это преждевременным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ), комментируя заявление Юрия ЛУЦЕНКО о том, что на досрочных выборах в Верховную Раду все демократические силы должны объединиться в единый блок на основе БЮТ.

При этом А.ШКИЛЬ отметил, что эта идея является очень здравой.

«Вопрос списков ставить преждевременно… Преждевременно обсуждать, кто с кем пойдет. Прежде нужно решить вопрос, когда и после чего, а тогда уже говорить о списках», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что на самом деле вокруг БЮТ планируется сгруппировать все демократические силы.