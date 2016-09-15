Чубаров назвал скрытую цель поездки Путина в оккупированный Крым

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "112 Украина".

"Думаю, что его (Путина - Ред.) поездка не случайна. Если по всей материковой территории России не является важным уровень явки избирателей, потому что закон позволяет любое минимальное количество, то для Крыма и Кремль, и местные коллаборационисты хотели бы, чтобы эта цифра была гораздо выше, чем по всей России. Я думаю, что это одно из скрытых заданий относительно поездки Путина", - предполагает Чубаров.

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Еще одной целью поездки может быть демонстрация миру, что аннексированный Крым является частью России.

"Путин пытается накануне сложных процессов в отношении России, которые уже происходят со стороны наших западных партнеров, со стороны международных партнеров, далее демонстрировать готовность России отстаивать Крым при любых условиях, он показывает, что Крым – Россия", - говорит крымскотатарский лидер.

Как сообщал УНИАН, Путин и Медведев находятся сегодня, 15 сентября, в оккупированном Россией Крыму.