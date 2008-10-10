У Яценюка уже нет чая даже для лидеров фракций

В Верховной Раде объявлен перерыв до 11 часов для консультаций лидеров фракций и руководства парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня в официальных изданиях уже опубликован указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий парламента.

Приглашая руководителей фракций на совещание, он отметил, что необходимо определиться: «Мы на выборы идем или не идем, или как, или все же будем принимать решение относительно избирательной кампании, потому что остановить избирательную кампанию вряд ли представляется возможным и целесообразным».

По его словам, нужно выяснить, «в какой форме будет приниматься закон о выборах, какие суммы финансирования будут выделяться, как мы за это будем голосовать, когда будет разблокирована работа парламента, и вообще, будут ли эти акты, которые приняты после прекращения полномочий, подписаны Президентом Украины».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «это вопрос дискуссионный», поскольку в части 1 ст. 90 Конституции Украины определено, что полномочия Верховной Рады Украины прекращаются с избранием нового парламента. В то же время, не определено, когда прекращаются полномочия парламента в случае досрочного прекращения его полномочий. Он отметил, что этот вопрос будет решаться как в политической, так и в юридической плоскости.

А.ЯЦЕНЮК пригласил руководителей фракций «в гости», отметив, что если до 11 часов не будет решен вопрос о работе парламента, то тогда заседание необходимо будет закрывать.

На реплики из зала, будет ли чай у председателя ВР (как известно, нередко А.ЯЦЕНЮК, говоря о совещании лидеров фракций, шутил, что приглашает их на чай к себе в кабинет – УНИАН), А.ЯЦЕНЮК ответил: «Чая уже нет, только вода и то кипяченая».

Во время перерыва народные депутаты из фракции БЮТ продолжают блокировать трибуну, президиум и правительственную ложу парламента.