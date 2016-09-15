В ГПУ раскрыли детали схемы по хищению сотен гектаров земли Харькова, в ней фигурируют Кернес и Добкин

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве Луценко заявил, что ГПУ осуществляет расследование по уголовному производству по факту создания преступной организации, злоупотребления служебным положением, завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 255, 191 и 364 УКУ.

«Должностные лица Харьковского городского совета, начиная с 2008 года, злоупотребляя служебным положением путем привлечением неустановленных на настоящее время государственных регистраторов Департамента регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Харьковского горсовета, в нарушение требований статьи 41 Земельного кодекса Украины, ч.1 статьи 134 Жилищного кодекса Украины... в течение 2008-2010 годов способствовали регистрации создания 63 жилищно-строительных кооперативов, учредителями которых были близкие родственники и приближенные к ним лица. Все это происходило при участии подчиненных должностных лиц Харьковского горсовета начальников департаментов и управлений, которые обеспечили предоставление положительных заключений о возможности отчуждения земельных участков», - сообщил Луценко.

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«В дальнейшем они незаконно завладели земельными участками, общей площадью 653 гектара в пределах городской черты Харькова, принадлежавших территориальной громаде города Харькова. Общая балансовая стоимость земель – более 4 млрд грн, рыночная стоимость - в несколько раз больше», - заявил генпрокурор.

«Председателем и секретарем Харьковского горсовета в течение вышеупомянутого периода были Михаил Добкин и Геннадий Кернес», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с утра проводились обыски в жилищах, которые принадлежат Кернесу и матери Добкина.

«Обыски проходят в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн», - объяснил Луценко.