ГПУ нагрянула с обысками к Кернесу и Добкину

Всего запланировано десятки обысков. В город выехали 100 сотрудников ГПУ и сотрудники СБУ, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Обыски проходят в связи с уголовным делом в отношении организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд. грн.

"В организации схемы подозревают руководство города. Зашли с обысками в отель «Националь», где проживает сам мэр Г. Кернес. Также с обысками пришли и в дом, который принадлежит матери М. Добкина, но он приехал показал прописку, а согласно закону это неприкасаемое жилье народного депутата", - говорится в сообщении на странице Сарган в Facebook.

Еще один фигурант уголовного дела сопротивлялся, выехало спецподразделение «Альфы».

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Как сообщал УНИАН, мэр Харькова Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства по делу Кернеса несколько раз откладывались из-за его неявки. В последний раз, 29 августа 2016 года, суд в Полтаве не состоялся, так как, по словам адвокатов, Кернес находится в Израиле, где ему должны сделать операцию.