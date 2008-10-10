Сомалийские пираты хотят говорить только с владельцами танков

Сомалийские пираты, удерживающие в плену украинское судно "Фаина", заявили, что больше не желают вести переговоры с судовладельцем. По поводу выкупа они будут общаться только с продавцами оружия, то есть с украинской стороной. Об этом по телефону судовладельцу заявил один из членов команды, назвавшийся Мухаммедом, передает телеканал "Вести".

Со ссылкой на интернет-издание "Морской бюллетень - Совфрахт" сообщается, что "судовладелец в четверг разговаривал с пиратами, однако поговорить с экипажем ему не дали".

"Представитель бандитов, назвавшийся Мухаммедом, заявил, что он желает иметь дело с продавцами оружия, а не с владельцем судна, или с владельцем судна, но в том случае, если он будет уполномочен продавцами оружия. А это значит, что их интересует выкуп за оружие, а не за саму "Фаину", - рассказал судовладелец.

Владелец "Фаины" также сообщил, что точной договоренности о выкупе в 8 млн долл. нет, и, вероятно, пираты хотят еще поторговаться. По его словам, "если к переговорам не подключатся компании, задействованные непосредственно в продаже оружия, они могут надолго затянуться".

25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно "Фаина", которое следовало в Кению и перевозило военную технику, в том числе более 30 танков Т-72. В настоящее время вокруг "Фаины" собралось несколько кораблей ВМС США. На днях в район должен прибыть также российский сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый", направленный 26 сентября в район Сомали руководством Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Правительство Сомали уже разрешило иностранным судам бороться с пиратами у побережья страны любыми доступными средствами, включая вооруженное противостояние.

РБК