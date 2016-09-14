Глава МИД Франции заявил о важности предоставления особого статуса Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве во время совместного брифинга с главами МИД Украины и Германии.

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"Важным является принятие законопроекта о проведении местных выборов на Донбассе, а также предоставлении особого статуса этому региону", - сказал Эро.

Напомним, ранее Россия предложила разработать "дорожную карту" для того, чтобы сдвинуть "с мертвой точки" выполнения Минских соглашений - каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности предлагается сопровождать продвижением политических реформ по легализации российских боевиков на Донбассе.