Партия регионов вернула показ российских телеканалов в Запорожье

Запорожский городской совет обязал операторов кабельного ТВ, работающих на территории города, возобновить ретрансляцию российских телеканалов, которая была прекращена с 1 октября в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами Запорожского горсовета накануне вечером на внеочередной сессии, инициатором проведения которой стала Запорожская организация Партии регионов, имеющая большинство в Запорожском горсовете.

В соответствии с утвержденным на сессии решением, операторы и провайдеры программных услуг обязаны возобновить ретрансляцию российских каналов в объеме, который был до 1 октября нынешнего года. (УНИАН: с 1 октября на территории Запорожья прекратилась трансляция по кабельному телевидению российского Первого канала, НТВ, каналов "РТР-Планета", "РЕН ТВ", "Культура", "Мировое кино", "Удивительный Мир", "Спорт", "НТВ-Плюс-Футбол").

В случае невыполнения данного решения им предусматривается остановка действия разрешений на размещение сетей телекоммуникационных услуг, а также расторжение договоров с предприятиями, предоставляющими услуги связи и сети Интернет, на объекты недвижимого имущества коммунальной собственности.

С целью препятствования прекращению ретрансляции российских телевизионных каналов и телепрограмм в дальнейшем, местные власти намерены провести конкурс на право создания общегородской сети по предоставлению программных услуг и на право пользования имуществом коммунальной собственности операторами и провайдерами для размещения телекоммуникационного оборудования.

Согласно решению депутатов, его принятие продиктовано тем, что действия Национального совета по телевидению и радиовещанию "нарушают конституционные права граждан Украины, приводят к росту социального напряжения и провоцируют общество к расколу по национальным и языковым признакам".

Если провайдеры не возобновят ретрансляцию российских каналов, которые были заявлены в пакетах и проданы потребителям, местные власти намерены отвечать отказом на все обращения провайдеров относительно расширения и развития сетей, и проведения любых работ на территории Запорожья.

На внеочередной сессии депутаты Запорожского горсовета так же приняли решение направить обращения в ВР Украины и Национальной совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием "отменить незаконное решение Нацсовета".

Как сообщалось, Нацсовет обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины телеканалов.