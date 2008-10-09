Мэр Львова просит Ющенко спасти город от финансовых кланов

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой объявить вместе с парламентскими досрочные выборы депутатов Львовского городского совета и городского председателя Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, текст данного заявления к Президенту Украины А.САДОВЫЙ обнародовал сегодня во время сессионного заседания Львовского городского совета.

В своем заявлении он, в частности, отмечает: "В политических кругах города сложилась ситуация, которая вынуждает меня обратиться к обществу и принять радикальные меры. По моей информации, группа финансовых кланов в сговоре с некоторыми местными политическими группировками проработала и, используя кризисную ситуацию в государстве, приступила к реализации плана тотальной дестабилизации в городе. План действий простой - с помощью ряда депутатов Львовской областного и городского советов сместить городского председателя с должности, переизбрать секретаря городского совета и в условиях хаоса и безвластия начать глобальный грабеж города, масштабный "дерибан" городской земли и коммунального имущества».

А.САДОВЫЙ в своем заявлении к Президенту отмечает, что он «до конца сохранял уверенность, что ответственность за город перевесит меркантильные интересы политических фракций во Львовском городском совете. Однако ход событий свидетельствует о ином - деньги победили, и сценарий захвата власти в городе начался».

«В этих условиях я вынужден обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины с просьбой назначить одновременно с выборами в парламент досрочные выборы Львовского городского председателя и депутатов Львовского городского совета. Я не допущу, чтобы судьба управления городом решалась подковерными интригами и деньгами. Свое слово в этой ситуации должна сказать община Львова. Я призываю депутатов городского совета к проведению досрочных выборов, решать в этом зале исключительно вопросы, которые непосредственно касаются жизнедеятельности города, особенно в условиях зимнего периода. Безопасность жителей города - превыше всего», - говорится в заявлении.