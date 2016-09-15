Суд Евросоюза сегодня огласит решение о введении санкций против Януковичей

Об этом сообщает "112 Украина".

"Уже были предварительные решения по другим лицам, таких как Азаров, его сын, Клюев, Арбузов. Все эти люди уже обжаловали в Европейском суде санкции в отношении замораживания их счетов и запрета на въезд в ЕС. На то время они подавали иски в отношении санкций, которые были приняты в 2014 году, а судебное решение было принято, когда были продлены санкции в 2015 году, то есть счета остаются замороженными", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГПУ активизировала дело против судей Конституционного суда, которые помогли Януковичу узурпировать власть"Нам сообщили в Европейском совете, что адвоката Виктора Януковича попросили приобщить к делу продление санкций за 2015-2016 годы. По словам экспертов, есть вероятность того, что суд примет решение в пользу Януковича, поэтому что на данный момент очень слабой является доказательная база. Жаловались и раньше в некоторые страны ЕС на нехватку сотрудничества с украинской стороной следствия", - рассказала корреспондент.

Как сообщалось, семья экс-президента Виктора Януковича применила юридические меры для взыскания с Украины компенсации в рамках дела об обжаловании санкций.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что суд ЕС обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум его сыновьям – Александру Януковичу и Виктору Януковичу-младшему (покойному) в деле по обжалованию введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.