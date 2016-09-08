Азаров отсудил себе украинскую пенсию (документ)

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

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«Докладываю обществу: Подольский районный суд города Киева обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату пенсии Николаю Азарову. Напомню, что мы прекратили начислять и выплачивать ему пенсию еще в начале 2015 года. Ждем аналогичного решения украинских судов по Януковичу и Пшонке?» - написал Розенко.

«Пока все живо обсуждают начало политического сезона со всей той грязью, что выливается за последние дни, за «кулисами событий» медленно, но последовательно, происходят явно «контрреволюционные действия»! «Бывшие» подняли голову и, с помощью отдельных судов, перешли в наступление», - считает Розенко.

Вице-премьер сообщил, что Пенсионный фонд Украины уже подал апелляцию в Киевский апелляционный суд.

Также он обратился к общественности и СМИ с просьбой взять под особый контроль судебные заседания по этому делу.