Добкин идет дорогой Черновецкого?

Основной своей проблемой, согласно социологическим исследованиям, проведенным Институтом Горшенина, харьковчане называют тарифы на коммунальные услуги.

Как заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, также 43,3% горожан беспокоит состояние дорог, 36,9% - домов и подъездов, а каждого третьего респондента (30,3%) - медицинское обслуживание, сообщили УНИАН в Институте.

При этом 77,5% харьковчан не удовлетворены работой городских властей в решении городских проблем. Основные трудности при решении городских проблем харьковчане усматривают в расходовании бюджетных средств не по назначению (36,5%), в безразличии власти к проблемам города (35,7%), во взяточничестве и коррупции (33,8%) и в отсутствии должного профессионализма у ответственных представителей городской власти (32,2%).

Оценивая полученные результаты, К.БОНДАРЕНКО отметил: «Несмотря на достаточно критические настроения харьковчан по отношению к городской власти, на сегодняшний день действующий мер Михаил ДОБКИН имеет самый высокий рейтинг среди возможных кандидатов на этот пост. Эта ситуация в точности повторяет недавние события в Киеве, когда мэр (Киева Леонид) ЧЕРНОВЕЦКИЙ, имея самый высокий антирейтинг, выиграл перевыборы».

Так согласно результатам исследования, если бы выборы мэра Харькова проходили в ближайшее воскресенье, 17,6% харьковчан готовы проголосовать за М.ДОБКИНА. Его конкурентами являются Владимир ШУМИЛКИН и Александр ФЕЛЬДМАН – 7,7% и 7,5% соответственно. При этом почти четверть горожан (22,7%) затруднились с ответом на вопрос.

К.БОНДАРЕНКО в ходе пресс-конференции рассказал, что Институт Горшенина продолжает открывать свои филиалы в регионах страны. «На сегодняшний день успешно действует филиал Института в Днепропетровске. Теперь же мы намерены серьезно изучить Харьков: его настоящее и будущее, настроения харьковчан. В ближайшее время мы пригласим вас на торжественное открытие нашего филиала в Харькове», - отметил он.

*** Презентованное Институтом Горшенина исследование является первым в рамках годовой программы исследований Института «Настоящий Харьков». Оно проводилось с 15 по 30 сентября в Харькове.

Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1132 респондента. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.