Кравчук приплел к Нашей Украине анекдот про карликов, секс и мышей

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК не исключает, что Блок Юлии Тимошенко займет первое место по результатам досрочных парламентских выборов. Или разделит первенство с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря о “Нашей Украине”, Л.КРАВЧУК рассказал анекдот о стране карликов: “Дело происходит в стране карликов. Проблемы огромные – экономические, политические, международные, еще и, к сожалению, добавились проблемы демографические. Рождаются все меньшие и меньшие дети. Старший карлик собрал карликовую элиту и говорит: давайте советоваться. Никто не вносит предложение, старший карлик сел и смотрит в зал. Элита все меньше и меньше с каждым годом. Посмотрел и говорит: карлики, перестаньте заниматься сексом. В зале недовольства. Говорят: мы же и так обделены, еще и этим нельзя заниматься, ты хоть объясни, почему? Говорит старший карлик: так мы и до мышей досексуалимся”.

Объясняя связь между этим анекдотом и “Нашей Украиной”, Л.КРАВЧУК заметил, что “в 99-м году "Наша Украина" набрала 22% голосов... в 2007 – 12%. Сейчас 5% будет для нее идеально. Таким образом, если наш Президент будет и в дальнейшем провозглашать досрочные выборы, то в парламент придут мыши". "Вот вам и связь”, - сказал он.