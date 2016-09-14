Статус-кво на Донбассе не будет, российские войска должны покинуть Украину - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Франции и Германии.

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“Донбасс - это неотъемлемая часть Украины. Это миллионы граждан Украины, статус-кво - это фактически протекторат российских военных, российских спецслужб, а нам необходимо вернуть украинским гражданам мир и просто нормальную жизнь, чтобы они чувствовали себя там людьми. Сегодня людьми они там себя не чувствуют”, - сказал Климкин.

Он отметил, что Россия практически делает Донбасс своей колонией, а логика Минских договоренностей заключается в том, что РФ должна покинуть Донбасс, а международное сообщество получить контроль над ним. После проведения на Донбассе свободных и честных выборов необходимо восстанавливать нормальную жизнь “с помощью наших друзей”, подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что сегодня в полночь на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.