Нардеп заявил о российских истребителях над Донбассом и показал фото, силы ПВО отрицают

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот утренние фотки с самолетами. С первого раза понять их трудно, потому что расстояние значительное и апарт не идеальный. Но если вы просмотрите несколько фото одно после другого, то вы заметите, как движется инверсионный след самолетов", - говорится в его сообщении.

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Он утверждает, что были зафиксированы 4 самолета в районе Донецк-Ясиноватая-Горловка около 6 часов утра.

"Затем появился 5 самолет, а возможно, вернулся один из 4 и устроил выпендреж над Горловкой. Если в штабе об этом не знают, я готов рассказать, какой прибор и с какого подразделения это зафиксировал", - говорится в его сообщении.

В свою очередь силы ПВО заявили, что не фиксировали никаких самолетов.

"Информация, обнародованная в социальной сети Фейсбук относительно прохода российских истребителей над тереторией оккупированного Донбасса утром 14 сентября 2016 года, не соответствует действительности", - говорится в их сообщении.