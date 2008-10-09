В ЕЦ боятся, что Тимошенко ударит в спину простому украинцу

Народный депутат, лидер "Единого Центра" Игорь КРИЛЬ заявляет, что правительство имеет все полномочия для влияния на социально-экономическую ситуацию в стране, "поэтому спекуляции БЮТ на данную тему – это попытка правительства «умыть руки» и снять с себя ответственность за экономические поражения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого Центра", так И.КРИЛЬ прокомментировал заявление представителей БЮТ об отсутствии полномочий Кабмина в избирательный период.

По мнению И.КРИЛЯ, несмотря на распад коалиции и роспуск Верховной Рады, у правительства остаются все полномочия, оно не стало «и.о.», а сохраняет статус полноценного Кабинета министров. «Несмотря на все панические заявления БЮТ, - подчеркнул политик, - правительство обязано работать вплоть до формирования нового коалиционного правительства после выборов».

«Расписываться в собственной беспомощности в кризисный период – это удар в спину простому украинцу, за которого на каждом шагу расписывается правительство», - заявил И.КРИЛЬ. По мнению председателя "Единого Центра", в сложное для страны время «правительство должно не перекладывать ответственность на других, а работать».