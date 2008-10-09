Ющенко не исключает, что возглавит блок своего имени
12:52, 09 октября 2008Политика
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Ответ на вопрос журналиста
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что на досрочных выборах в Верховную Раду возглавит избирательный блок своего имени.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Риме.
В частности, отвечая на вопрос УНИАН, даст ли он согласие на формирование предвыборного блока своего имени, и будет ли возглавлять его, В.ЮЩЕНКО сказал: «Не исключаю».
Как сообщал УНИАН, Президент назначил внеочередные выборы в ВР на 7 декабря.
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