Ющенко не исключает, что возглавит блок своего имени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что на досрочных выборах в Верховную Раду возглавит избирательный блок своего имени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Риме.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, даст ли он согласие на формирование предвыборного блока своего имени, и будет ли возглавлять его, В.ЮЩЕНКО сказал: «Не исключаю».

Как сообщал УНИАН, Президент назначил внеочередные выборы в ВР на 7 декабря.