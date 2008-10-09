ЦИК взял под козырек: к выборам готов
10:12, 09 октября 2008Политика
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Для начала просят 415 миллионов
Центральная избирательная комиссия готова к организации и проведению внеочередных выборов Верховной Рады. Об этом сказал член Центризбиркома Михаил Охендовский, сообщает Обком.
«Центральная избирательная комиссия готова к организации любого избирательного процесса, который проводится согласно Конституции», - сказал он.
Охендовский подчеркнул, что, по предварительным подсчетам Центризбиркома, стоимость проведения внеочередных парламентских выборов составит 415 млн гривень из расчета на участие в них 20 партий и блоков.
По его словам, в случае участия большего количества политических сил в выборах их стоимость будет возрастать из расчета по 200 тыс. гривень для участия одной партии или блока.
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