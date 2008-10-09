ЦИК взял под козырек: к выборам готов

Центральная избирательная комиссия готова к организации и проведению внеочередных выборов Верховной Рады. Об этом сказал член Центризбиркома Михаил Охендовский, сообщает Обком.

«Центральная избирательная комиссия готова к организации любого избирательного процесса, который проводится согласно Конституции», - сказал он.

Охендовский подчеркнул, что, по предварительным подсчетам Центризбиркома, стоимость проведения внеочередных парламентских выборов составит 415 млн гривень из расчета на участие в них 20 партий и блоков.

По его словам, в случае участия большего количества политических сил в выборах их стоимость будет возрастать из расчета по 200 тыс. гривень для участия одной партии или блока.