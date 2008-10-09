БЮТ и НУ-НС не будут вместе, а Яценюк пойдет вторым у Ющенко?

Создание коалиции Блоком Юлии Тимошенко и блоком "Наша Украина - Народная самооборона" после внеочередных парламентских выборов невозможно, считает заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала" в среду вечером, отвечая на вопрос, возможна ли коалиция БЮТ и НУ-НС после выборов, сообщает Украинская правда.

"В принципе невозможна", - сказал Томенко.

Вице-спикер отметил, что изучает настроения людей и знаком с результатами ряда социологических исследований. По его словам, в отношении блока "Наша Украина - Народная самооборона" "грустные настроения".

"Таким образом, сумма показателей у БЮТ и "Нашей Украины" не достаточна для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее", - отметил Томенко.

Он добавил, что в данной ситуации теоретически только БЮТ нужно набрать 51% голосов на выборах, чтобы создать демократическую коалицию.

Томенко отметил, что на сегодняшний день показатели блока НУ-НС составляют приблизительно 3-5%. Он отметил, что это усредненные показатели по данным 5 социологических компаний.

"Если мы не набираем большинства, то тогда, условно говоря, Партия регионов с коммунистами и, возможно, Блоком Литвина, или без него, переберет власть и абсолютно спокойно придет к власти", - сказал он.

Вице-спикер отметил, что на данный момент другие политические силы не преодолевают трехпроцентный барьер.

В то же время, по его словам, политическая сила во главе с председателем Верховной Рады Арсением Яценюком, может преодолеть 3%-ый барьер.

"Но, я так понимаю, что Яценюк будет возглавлять Блок Ющенко. И по тому сценарию, который я знаю, Ющенко будет первым номером (в списке этой политической силы), а Яценюк – вторым", - сказал Томенко.