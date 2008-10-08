Инвестиции в выборы превзошли уровень инвестиций в экономику

Инвестиции в избирательные кампании, начиная с 2004 года, уже превзошли уровень иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Такое убеждение в интервью УНИАН выразил народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

Он отметил, что, согласно прогнозам экспертов, на будущую кампанию по досрочным выборам в Верховную Раду спонсоры потратят 1-1,5 миллиарда долларов.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ подчеркнул, что проведение досрочных выборов - “это еще один шаг в пропасть экономического кризиса”. Он считает, что Украину ожидает “расплата за политические игры последних трех лет, в частности, за авантюристскую внешнюю политику, за превращение государственного бюджета в бюджет проедания”.

По словам депутата, выход из ситуации возможен, если удастся “хоть раз отказаться от тотального популизма, взглянуть на проблемы страны сквозь призму национальных интересов”.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ добавил, что власти необходимо выработать стратегию преодоления экономического кризиса, а главное - проводить эффективную и сильную государственную региональную политику, которая будет строиться не на перераспределении бюджетных средств от одних регионов другим, а на конвертации важных региональных проектов в общенациональные.