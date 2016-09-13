В 2017 году бюджет Днепра может достичь 12 миллиардов гривень - Филатов

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Руководитель города уверен: главное - упорно работать, а не жаловаться и требовать. «Сегодня в Днепре президент Украины в присутствии сотен человек спросил меня: «Борис, а сколько вы выделили на дороги?» «650 миллионов, Петр Алексеевич». Да, мы выделили на дороги сотни миллионов гривен, так же, как и на ремонты, строительство, надбавки к зарплатам врачам, материальную помощь социально незащищенным. Видит бог, мне никто не звонит и не говорит, что я должен делать», - написал Борис Филатов.

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Городской голова поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за визит в Днепро и подчеркнул, что считает децентрализацию главным достижением действующего главы государства.

«Децентрализация уже не пустой звук, а необратимый процесс», - отметил Борис Филатов.