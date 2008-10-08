Украина неадекватно реагирует на геополитические перемены - эксперты

Украина неадекватно реагирует на геополитические изменения в мире, которые наблюдаются сейчас.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказывали эксперты в ходе круглого стола “После Эвиана: мир в поисках нового мирового порядка” сегодня в Киеве.

Открывая круглый стол, его организаторы – эксперты Киевского института проблем управления имени Горшенина – отметили, что на этой неделе в мире происходят два ключевых события: в начале - международная политическая конференция в Эвиане (Франция), где Украину представлял председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, и в конце – конференция «Диалог цивилизаций» на острове Родос (Греция), где государства-участники будут искать модели нового мирового порядка.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО призвал присутствующих обсудить, какое место в этом мировом порядке займет Украина и какую роль в нем сыграет.

К.БОНДАРЕНКО высказал мнение, что «после провозглашения независимости Косово и Южной Абхазии нарушился существующий мировой порядок, и Хельсинские договоренности прекратили действовать».

“В настоящее время открывается путь к глобальным пертурбациям в мире. Это интересует сейчас всех, кроме украинцев, которых интересует, кто будет Президентом и премьером, а мировые проблемы обходят нас стороной. И это очень тревожные симптомы – Украина маргинализуется и превращается в хуторянское государство вместо того, чтобы мгновенно реагировать на изменения в мире и развивать многовекторность. Ведь, кроме России, США и ЕС, еще существуют Бразилия, Китай и Латинская Америка», - отметил он.

Лидер «Союза левых сил» Василий ВОЛГА считает, что Украина отстранилась от событий в мире. «Находясь в ситуации масштабного передела мира, мы запрыгнули в шаровары и обложились кринками», - сказал он.

В.ВОЛГА считает, что в мире в настоящее время происходит кризис всех либеральных теорий, теорий свободного рынка. По его словам, сегодня о своих претензиях на перераспределение мирового влияния заявили Бразилия, Россия, Индия и Китай. Именно эти страны могут предложить такую модель экономики, которая крайне нужна Украине, и эта система уже защитила экономику Китая в мировом кризисе. “Мы должны отказаться от модели свободного либерального рынка, как приводящего к кризисам, и вернуться к моделям экономики, присущим социал-демократическим и социалистическим странам. Государство должно взять на себя функции стандартизации и выработки новых рыночных механизмов, используя при этом лучшие достижения свободного рынка», - отмечает лидер СЛС.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ высказал мнение, что сегодня Россия пытается вернуть себе статус сверхдержавы. “С начала 21-го столетия она действует уже не симметрично, а зеркально относительно другой сверхдержавы – США, что подтверждает война в Грузии и провозглашение Южной Осетии как ответ на провозглашение независимости Косово”, - сказал он.

И.ЖДАНОВ отметил, что и первое, и второе состоялось вопреки Хельсинским соглашениям. “И в этой ситуации перед Украиной открываются далеко не радужные перспективы: либо стать сателлитом России, либо сателлитом США, либо пытаться вступить в ЕС и стать буферной зоной”, - сказал И.ЖДАНОВ, отметив, что в любом из вариантов придется уступать часть суверенитета.

“Поэтому, когда Президент говорит о досрочных выборах, возникает вопрос: просчитаны ли при этом для Украины все риски, которые несет за собой мировой экономический кризис? Способна ли Украина противостоять экономической депрессии, на пороге которой мы находимся? Убежден, что эти проблемы являются более значимыми, чем текущие внутриполитические конфликты», - сказал политолог.

Заместитель директора Центра мира, конверсии и внешней политики Александр СУШКО отметил, что в ситуации, когда со стороны Европейского Союза четко заявлено об отсутствии перспективы членства Украины в ближайшее время, главный вопрос сегодня: готова ли отечественная элита объединиться и осуществлять непопулярные реформы, которые требует соглашение об ассоциации с Евросоюзом?