Мировые центробанки cкоординированно снизили учетные ставки

Федеральная резервная система США, Банк Англии, Европейский центральный банк, а также Центральные банки Канады, Швейцарии и Швеции объявили о cкоординированном снижении учетных ставок.

ФРС США снизила учетную ставку на 0,5% - до 1,5%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также снизил учетную ставку на 0,5% - до 3,75%, Банк Англии - на 0,5 процентного пункта - до 4,5%, передает РБК.