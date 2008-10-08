Ляпина рассказала, к чему ее и других принуждают регионалы

Позиция фракции Партии регионов в вопросе принятия изменений в государственный бюджет в части выделения средств на проведение досрочных парламентских выборов «как минимум удивляет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), комментируя заявления народных депутатов из фракции Партии регионов по поводу того, что сначала должен быть издан указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента, а затем уже ВР может принять изменения в избирательное законодательство и в госбюджет в части финансирования выборов.

К.ЛЯПИНА отметила, что «позиция Партии регионов как минимум удивляет, потому что там есть вроде профессиональные юристы».

По ее словам, если будет указ Президента о досрочном прекращении полномочий парламента, то тогда Верховная Рада не сможет легитимным способом принять законы, в том числе и изменения в государственный бюджет на 2008 год.

«Эта позиция (речь идет о позиции Партии регионов – УНИАН) выглядит как электоральное заигрывание и попытка заставить нас вступить в долгую дискуссию по поводу тех или других законов», - подчеркнула К.ЛЯПИНА.