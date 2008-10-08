Криль посчитал, во сколько депутаты-дармоеды обходятся народу

Народный депутат, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что досрочные выборы обойдутся стране дешевле, чем содержание неэффективного парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Содержать неэффективный парламент – такая же роскошь, как и использовать стогривенные купюры вместо салфеток», - объяснил И.КРИЛЬ целесообразность прекращения полномочий Верховной Рады.

По его словам, постоянные политические дрязги сделали эффективность парламента VI созыва близкой к нулю. «Парламент не смог принять даже десятую часть законов, которые запланировал с начала года: о тендерах, новом налоговом кодексе, жилищном кодексе и другие важные для страны законодательные акты», - сказал председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ сообщил, что каждый день неработающей Верховной Рады обходится украинским налогоплательщикам 2 млн. 300 тыс. грн., а с нового года цифра возрастет еще на полмиллиона. Поэтому «избрать новых депутатов, которые наладят работу главного законодательного органа страны, - это самый простой и наиболее дешевый путь к выходу из сложившейся ситуации», - считает лидер "Единого Центра".