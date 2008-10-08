Шуфрич увидел двух казачков, которые пляшут под дудку Ющенко

Партия регионов не будет голосовать за изменения избирательного законодательства и выделение финансирования на проведение выборов до обнародования указа Президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«Нельзя выделять средства под то, чего еще нет», - сказал Н.ШУФРИЧ. Он уверен, что после обнародования указа Верховная Рада «отреагирует адекватно».

Н.ШУФРИЧ также подчеркнул, что Президент не может диктовать требования Верховной Раде. «Даже в последние свои минуты, потому что эти выборы, будут, прежде всего, концом для самого ЮЩЕНКО, он не может диктовать свои условия», - сказал он.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что в Верховной Раде прекрасно понимают, какие изменения необходимо внести в законодательство для того, чтобы выборы могли состояться.

«Мы примем решение, но ЮЩЕНКО нам диктовать не будет. У него есть два казачка, которым он может диктовать, – Слава КИРИЛЕНКО и Сеня ЯЦЕНЮК – пусть он ими и руководит. А мы, народные депутаты, настоящие, которые не танцуют под дудку ЮЩЕНКО, знаем, что делать в том случае, когда будет подписан указ», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Также он подчеркнул, что выборы не должны быть назначены в предновогодний период. «Очень важно, чтобы они прошли не перед новогодней ночью, а в нормальные, понятные и хоть как-то приемлемые для граждан сроки – начало декабря», - отметил депутат.