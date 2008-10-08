Яценюк рассказал о консультациях и отпустил нардепов на перерыв

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады открыто, однако объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК объявил, что сегодня утром прошли консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно прекращения полномочий парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «мы только что завершили консультации в соответствии со статьей 90 Конституции Украины с Президентом Украины, где присутствовали все руководители фракций, заместители председателя Верховной Рады, председатель Верховной Рады Украины».

Он отметил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо провести консультации в формате руководителей фракций и руководства Верховной Рады Украины, после чего объявил перерыв до 12.30.

Как известно, сегодня парламент работает в сессионном режиме до 14.00.

Ст. 90 Конституции Украины касается права Президента Украины досрочно прекращать полномочия Верховной Рады Украины. Решение о досрочном прекращении полномочий парламента согласно этой статье принимается Президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.