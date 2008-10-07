155 бютовцев написали заявления о вступлении в коалицию

Фракция Блока Юлии Тимошенко подготовила все документы, которые необходимы для создания коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, 155 народных депутатов из фракции БЮТ написали лично заявления о вхождении в состав демократической коалиции.

Также, отметил лидер фракции БЮТ, подготовлен проект коалиционного соглашения.

Кроме того, И.КИРИЛЕНКО сообщил, что фракция БЮТ подготовила и проект заявления относительно российско-грузинского конфликта.

По его словам, все проекты документов были переданы «партнерам по коалиции».

Теперь, отметил И.КИРИЛЕНКО, «мы ожидаем абсолютно адекватного ответа от наших коллег».