Чубаров: Украина должна требовать признания нелегитимной всей Госдумы РФ
Украине нужно требовать признания нелегитимности всей новоизбранной Госдумы РФ.
Об этом заявил народный депутат Рефат Чубаров, передает 112 Украина.
Он напомнил, что ОБСЕ отреагировала тем, что не направила надзирателей именно на территорию автономной республики Крым и город Севастополь. Также высказался парламент Украины, приняв соответствующее заявление. МИД приняло решение насчет невозможности проведения выборов.
Читайте такжеМИД назвал условия, при которых возможно проведение выборов в Госдуму РФ на территории Украины
"Теперь, мне кажется, нам нужно немного перенаправить наши требования. Требовать не только чтоб те, которые будто бы будут избраны на незаконных выборах в Крыму, не были легитимными. Нужно требовать и на в полной мере серьезном основании нелегитимности всей Госдумы РФ. Она действительно не легитимна, поскольку будет сформирована на голосовании некоторой части украинских граждан", - заявил он.
"Украина должна начать линию на то, чтобы ставить под сомнение легитимность новоизбранной Госдумы РФ и не уходить от этой темы", - пояснил Чубаров.
Ранее Министерство иностранных дел назвало условия, при которых возможно проведение выборов в Государственную думу РФ в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.