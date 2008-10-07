Крымские депутаты поздравили друг друга с днем рождения Путина

На пленарной неделе 22-24 октября Верховная Рада Автономной Республики Крым планируется рассмотреть 14 вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Президиума крымского парламента.

В частности, крымские парламентарии рассмотрят вопросы о Дне флага АРК, об избрании народных заседателей Апелляционного суда автономии, о мероприятиях по сохранению историко-культурного наследия крымских караимов и крымчаков на 2009 год.

Также планируется рассмотреть вопросы управления имуществом автономии и согласования материалов места расположения объектов.

Помимо этого, депутаты ВР Крыма планируют обратиться в Кабинет министров Украины по вопросу повышения уровня пенсионного обеспечения реабилитированных граждан. Также парламентарии собираются рассмотреть ряд представлений прокурора автономии.

По окончании заседания президиума один из его членов поздравил собравшихся с днем рождения российского премьера Владимира ПУТИНА. Большинство членов президиума встретили эти слова аплодисментами.