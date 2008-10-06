БЮТ отослал Партию регионов к разбитому корыту

Фракция БЮТ не собирается проводить какие-либо переговоры с фракцией Партии регионов о создании коалиции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя заявление члена фракции Партии регионов Анны ГЕРМАН, что ее политическая сила готова вернуться к переговорам с БЮТ.

“Тяжело возвращаться к тому, чего никогда не существовало”, - сказал он. В.ПИСАРЕНКО отметил, что если Партия регионов и может к чему-то вернуться, то это к “разбитому корыту, возле которого оказалась”.

Он заметил, что фракция БЮТ никогда не вела переговоры о создании коалиции с Партией регионов, и это ее последовательная позиция.

По словам В.ПИСАРЕНКО, голосование БЮТ по отмене ряда законов, которые были проголосованы в Верховной Раде 2 сентября, обусловлены желанием и стремлением сберечь в парламенте демократическое большинство. “Но сейчас создается впечатление, что Партия регионов избрала курс на досрочные выборы, так же как избрал этот курс Президент Украины. Не хочется верить, что Президент идет на выборы с Партией регионов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, А.ГЕРМАН заявила, что Партия регионов готова вернуться к переговорам с БЮТ о создании коалиции, как только БЮТ и НУ-НС прекратят переговоры и убедятся, что договориться не могут. А.ГЕРМАН отметила, что «на сегодня мы ни одного сигнала от БЮТ не получали. Напротив, мы увидели непоследовательность и беспринципность БЮТ, который легко отменил законы, принятые с Партией регионов и такие необходимые обществу».

Она также отметила, что переговоры с БЮТ проходили на высшем уровне. «Наш потенциальный партнер очень легко изменяет позицию и принципы в зависимости от политической конъюнктуры, и это дало нам основания сомневаться в этом партнере», - резюмировала А.ГЕРМАН.