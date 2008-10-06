Чорновил знает о двух «паскудных» сценариях Балоги

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет о разрабатывании в Секретариате Президента Украины сценария роспуска Верховной Рады с последующим срывом парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал сегодня на пресс-конференции.

«У меня есть данные, что сейчас в Секретариате Президента разрабатывается два «паскудных» сценария. Один сценарий – прекращение полномочий Верховной Рады без последующего проведения парламентских выборов», - сказал он.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, этот сценарий заключается в том, что во вторник или среду на этой неделе Президент своим указом прекратит полномочия Верховной Рады. Дальше, заметил депутат, примерно через две недели – в конце текущего месяца – состоится отмена этого указа.

«Он (Президент – УНИАН) умеет это делать, например, с благой целью – для того, чтобы Верховная Рада могла еще раз собраться и внести изменения в закон о бюджете, чтобы профинансировать избирательную кампанию», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, после этого Президент издает новый указ о проведении выборов в парламент, который будет датироваться концом октября и будет определять день голосования в период с 28 декабря 2008 года до 4 января 2009 года. «Можно себе представить, какой тогда будет явка избирателей, и 50-процентный барьер участия граждан в голосование не будет преодолен», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он добавил, что после повторного указа о выборах, которые с помощью судов также могут быть сорваны, Президент может созвать Конституционную ассамблею, которая должна заменить ВР и принять абсолютно новую редакцию Конституции.

По прогнозам Т.ЧОРНОВИЛА, параллельно с таким развитием событий глава государства найдет возможность отправить правительство в отставку и ввести прямое президентское правление.

Говоря о втором сценарии реализации властных полномочий со стороны Секретариата Президента, Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что он связан с созданием союза между Партией регионов, Блоком Литвина и большей – подконтрольной Президенту – части «Нашей Украины».

«К этому варианту В.ЮЩЕНКО лично склоняется больше всего», - подытожил Т.ЧОРНОВИЛ.