В Партии регионов говорят, что Тимошенко сама себя перехитрила

Без Партии регионов невозможно создать ни одной стабильной коалиции в парламенте, заявляет народный депутат, член президиума политсовета Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, он отметил, что “без нас не будет принято ни одного действительно важного для Украины решения”.

В.КОНОВАЛЮК напомнил, что после того, как БЮТ и НУ-НС возобновили консультации о «реанимации» так называемой «демократической коалиции», Партия регионов приостановила все переговоры. “После этого никаких предложений от БЮТ о начале переговоров относительно создания коалиции к нам не поступало”, - сказал он.

Депутат выразил сожаление по поводу того, что БЮТ отошел от договоренностей с Партией регионов в парламенте и отменил “общественно важные и полезные законы, которые мы вместе приняли”.

По его словам, ”отдельные наши однопартийцы не удовлетворены, что нам не удалось достичь договоренностей с БЮТ о формировании коалиции”. “Мы также не удовлетворены. Но Партия регионов делала все, чтобы договоренности были достигнуты”, - сказал он.

В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что “вместо этого БЮТ прибег к демаршу по отмене всех законов, принятых вместе с нами”. “Это было сделано цинично и как будто в насмешку над нами и над страной”, - сказал он.

По мнению В.КОНОВАЛЮКА, “они как будто хвастались, что перехитрили нас, а вышло так, что перехитрили самих себя. Они думали, что насмехаются над нами, а в результате теперь над ними смеется вся страна”. По его словам, “постоянные кризисы, скандалы, выяснение отношений – этот сюжет уже всем надоел”.

Как сказал В.КОНОВАЛЮК, “трудно понять БЮТ и его лидера, которая одной рукой подписывает письмо с просьбой присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, а другой рукой расписывается в любви и дружбе с Россией”. “Почему ТИМОШЕНКО на востоке говорит, что выступает за развитие русского языка и культуры, едет в Москву и поет там ту же песню, а затем в Киеве отменяет принятый Партией регионов и БЮТ законопроект «О государственной службе», который обязывает желающих поступить на госслужбу владеть также русским языком”, - сказал он.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, “всем, кто недоволен, что мы не создали коалицию, даем простой ответ: маленькая ложь порождает большое недоверие”.

“Мы никогда не будем похожими на тех, кто ради властных должностей готов пойти на все. Партнер должен всегда держать слово”, - сказал он.